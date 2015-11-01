فيديو.. الجزيرة تحتفل بالذكرى الـ19 بحضور أمير قطر

أحيت شبكة الجزيرة أمس (الأحد) الذكرى الـ19 لانطلاقتها بحضور أمير دولة قطر الشيخ "تميم بن حمد آل ثاني" ورئيس مجلس إدارة شبكة الجزيرة "الشيخ حمد بن ثامر آل ثاني" ومسؤولي الشبكة.

وقال رئيس مجلس إدارة شبكة الجزيرة الشيخ "حمد بن ثامر آل ثاني" في كلمته بمناسبة الاحتفال – الذي نظم تحت شعار "معا نواصل الريادة"- إن الصبر والالتزام هما ما ميّز عمل شبكة الجزيرة طوال السنوات الماضية من أجل حماية المهنية والإعلام الحر.

وأشار إلى أن الجزيرة لن تنسى أبناءها الذين خاطروا بحياتهم من أجل إيصال رسالة الإعلام الحر، وحيا جهود منتسبي الشبكة في النجاح الذي تحقق، مشيرا إلى أنهم سيظلون هم الرصيد الأكبر للشبكة.

وأكد الشيخ "حمد بن ثامر آل ثاني "أن الجزيرة حققت الكثير من التطور في سنواتها الماضية وفي عامها الماضي، كما واكبت مختلف التطورات التكنولوجية واستفادت منها ومن خبرات أبنائها.

من جهته قال المدير العام لشبكة الجزيرة بالوكالة "مصطفى سواق" إن الجزيرة ناصرت الإنسان في كل مكان، ووقفت مع المستضعفين في وجه آلة الاستبداد أينما كان، وكانت صوت الحقيقة.

وأشار إلى تطور قدرات الجزيرة بفضل جهد العاملين فيها واستيعاب وسائل التكنولوجيا الحديثة، مؤكدا أن مختلف منصات الجزيرة شهدت زيادة في المتابعة الجماهيرية، حيث يبلغ مشاهدو منصة "الجزيرة +" مليار و100 مليون مشاهد.

وأكد "سواق" أن الجزيرة جاءت لتحرر الخطاب الإعلامي من السلطة، فأصبحت مرجعية في مجال الإعلام على المستوى العالمي، وحصلت قطاعاتها وقنواتها على عدد من الجوائز، وهو ما يقوي شبكة الجزيرة.

وأكد أن إدارة القناة تعمل على توسعة البنية التحتية للشبكة ورفدها بمختلف التقنيات الجديدة، كما يجري تطوير قطاع البث ومجالاته بما يضمن وصوله إلى أكثر عدد من البيوت.

من جانبه قال مدير قناة الجزيرة الإخبارية "ياسر أبو هلالة" إن العلاقة بين الجزيرة وأبنائها تقوم على العطاء المتبادل، وإن الجزيرة نقلت الحقيقة كواجب منها، وقد نقلت الواقع كما هو، مؤكدا أن الجزيرة لا تصنع ثورة ولكها تغطيها كما هي بجميع تجلياتها.

وقال أيضا إن الجزيرة عملت على أن تكون صوتا للشباب، وأشار أبو هلالة إلى أنها تصنف الأولى في التفاعل في وسائل التواصل الاجتماعي المختلفة، وهي الأولى في عدد المتابعين، وهي أول من قدم خدمة البث الحي على فيسبوك.

ووعد أبو هلالة بتوسيع الشراكة مع الشباب وتفعيلها مواكبة لاهتمامات الشباب وإنتاجه، مشيرا إلى أن المنطقة العربية هي أكبر مجتمع شاب على كوكب الأرض.