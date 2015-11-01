فيديو.. الأردن ينظم معرض منتجات منزلية دعمًا لعمل النساء

أدوات زينة.. حُلي.. حقائب مطرزة.. مخبوزات.. كلها في معرض واحد، وما يميز هذه المعروضات أنها من صنع نساء وأنها مصنوعة في بيوتهن.

يُنظم الأردن المعرض الدائم لتسويق منتجات التشغيل الذاتي للسيدات سنويا في عمان في إطار الحملة الوطنية للتشغيل (العمل عبادة) لوزارة العمل الأردنية.

قال حمادة أبو نجمة أمين عام وزارة العمل "هذا المعرض احنا بننظمه سنوياً عدة مرات للسيدات. لدينا مجموعة من السيدات وصلوا إلى أكثر من 500 سيدة ندعمهم في إنشاء مشاريع خاصة فيهم في منازلهم. السيدات خاصة اللي ما بيستطيعوا يعملوا عند أصحاب عمل..لديهم مسؤليات اجتماعية بيضطروا لأنهم ينتجوا منتجات خاصة فيهم من خلال منازلهم. احنا بنشجعهم على هذا الأمر."

والبطالة مشكلة متنامية في الأردن وتُلمس بشكل خاص في أوساط النساء.

ويفيد تقرير حديث لمجموعة البنك الدولي أن الاناث لا يسهمن سوى بنسبة 22 في المئة فقط في قوة العمل بالأردن مقابل 87 في المئة للذكور.

وتقدر بيانات البنك الدولي مستوى البطالة في الأردن بنحو 33 في المئة.