سيناء مصر: سماء بلا طائرات

طائرة تابعة لشركة إير فرانس تقلع من مطار شارل دي غول في باريس – رويترز

انضمت شركات طيران من بينها الإمارات وفلاي دبي والعربية للطيران اليوم (الأحد) لقرار تغيير مسارات الرحلات تحاشيا للطيران فوق شبه جزيرة سيناء المصرية بعد مقتل 224 شخصا في تحطم طائرة روسية بالمنطقة أمس السبت.

وقالت الشركات في رسائل منفصلة بالبريد الإلكتروني إنها تتابع الموقف عن كثب في المنطقة وإن تغيير مسار الطائرات إجراء وقائي، وعادة ما يؤدي تغيير المسارات إلى إطالة مسافة الرحلة بما يزيد تكاليف استهلاك الوقود.



قرار الشركات الثلاث جاء بعد ساعات من قرار اثنتين من كبرى شركات الطيران الأوروبية عدم التحليق فوق شبه جزيرة سيناء، بعد سقوط الطائرة الروسية، فقد أعلنت شركة طيران لوفتهانزا الألمانية وقف التحليق في الوقت الراهن فوق سيناء، وقالت الناطقة باسمها إن هذا القرار يأتي ضمن "إجراء سلامة" في انتظار تحديد أسباب تحطم الطائرة الروسية.



كما أعلنت متحدثة باسم شركة "إير فرانس" لوكالة الصحافة الفرنسية أن الشركة ستوقف اعتبارا من بعد ظهر السبت "وحتى إشعار آخر" تحليق طائراتها فوق سيناء، وذلك "كتدبير وقائي".

وكانت طائرة روسية -وهي من طراز "أي 321"- قد تحطمت أمس في منطقة جبلية وسط محافظة شمال سيناء وقتل كل من كان على متنها وعددهم 224 شخصا، ولم يعرف سبب تحطمها حيث شرعت السلطات المصرية والروسية في التحقيق لمعرفة ملابسات الحادث.