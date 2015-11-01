رئيس جامعة الأقصى : الدفاع عن القدس واجب مقدس

ارتفاع وتيرة المواجهات بين الفلسطينيين وقوات الاحتلال في القدس

أكد الدكتور محمد رضوان – القائم بأعمال رئيس جامعة الأقصى – على ضرورة الدفاع عن القدس والمسجد الأقصى، مؤكدا أنه واجب ومقدس.

وأضاف رضوان خلال مهرجان "نصرة القدس وتكريم أهالي الشهداء" بغزة أن اختراع الوسائل المتعددة التي تعين على الدفاع عن القدس من الأمور الواجبة.

وحث أبناء القدس على الذود عن مقدساتهم باستخدام كافة السبل المتاحة وخاصة مواقع التواصل الاجتماعي التي أثبتت فعالية كبيرة في الفترة الأخيرة على حد وصفه

كما توجه رضوان في ختام كلمته إلى السياسيين الفلسطينيين مطالبا إياهم بالاصطفاف وأن يمدوا المسجد الأقصى بخطاب وحدوي يجمع كافة الأطياف الفلسطينية على هدف واحد ويحول دون تشتيت الجهود

من ناحية أخرى شهد المهرجان العديد من الفقرات الفنية قام فيها المشاركون بإلقاء الأناشيد والكلمات الحماسية حول أهمية الدفاع عن القدس والذود عن المقدسات

ويأتي هذا في وقت تلقي فيه المواجهات المستمرة بين الفلسطينيين وقوات الاحتلال ، بظلالها على كثير من مناحي الحياة الاجتماعية والاقتصادية في إسرائيل