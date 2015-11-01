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حكاية.. أول طبيب عربي يستخدم الروبوت في الجراحة بأمريكا

1/11/2015

يعد الدكتور "حاتم موسى" أول جراح عربي بالولايات المتحدة الأمريكية يقوم باستخدام الروبوت في جراحات أورام الجهاز الهضمي.

ويتوقع الدكتور حاتم أن يتم تعميم التجربة على مستوى الولايات المتحدة، متمنيا أن تطبقها الدول العربية في المستقبل القريب.

في هذا النوع من الجراحات يقوم الروبوت بتنفيذ العملية فعليا، عن طريق عمل ثقوب صغيرة بدلا من الفتحات الكبيرة التي يقوم بها الأطباء أثناء العمليات، وهو ما يؤدي إلى تجنب المريض قضاء فترات نقاهة طويلة انتظارا لالتئام الجرح، بالإضافة إلى سرعة شفائه وعودته إلى منزله لمتابعة حياته، وهو ما يقلل من فترات تواجد المرضى بالمستشفيات ويمنح الفرصة لمرضى آخرين، وبالتالي يقلل من تكلفة العملية ككل. خاصة مع دقة الروبوت في إجراء العملية.

المصدر : الجزيرة مباشر
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