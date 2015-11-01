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حزب العدالة والتنمية يتجه لتشكيل الحكومة التركية منفردا

1/11/2015

تظهر النتائج شبه النهائية للانتخابات التركية نيل حزب العدالة والتنمية نحو خمسين في المئة من الأصوات وهو ما يمنحه أغلبية مريحة لتشكيل الحكومة منفردا.

واستعاد الحزب الأغلبية التي كان قد خسرها في الانتخابات السابقة في يونيو/حزيران الماضي، مما يمكنه من تشكيل الحكومة منفردا بدون الحاجة إلى الدخول في ائتلافات مع الأحزاب الأخرى.

وحسب النتائج شبه النهائية بعد فرز 98% من الأصوات، تصدر حزب العدالة والتنمية بنسبة 49.5%، في حين جاء حزب الشعب الجمهوري ثانيا بنسبة 25%، يليه حزب الحركة القومية بنسبة 12% ثم حزب الشعوب الديمقراطي بنسبة 10.3%.

وتجمع الآلاف من أنصار الحزب أمام مقاره بالعاصمة أنقرة وإسطنبول وغيرهما، ونزل مؤيدو الحزب إلى الشوارع وأطلقوا الألعاب النارية ابتهاجا بحصول الحزب على مقاعد تتيح له تشكيل الحكومة منفردا

ويتنافس في هذه الانتخابات المبكرة 16 حزبا، أبرزها حزب العدالة والتنمية وحزب الشعب الجمهوري وحزب الحركة القومية وحزب الشعوب الديمقراطي، وذلك بعد أن فشلت هذه الأحزاب في تشكيل حكومة ائتلافية بعد انتخابات 7 يونيو/حزيران الماضي التي فقد فيها "العدالة والتنمية" أغلبيته المطلقة في البرلمان.

ويحق لأكثر من 54 مليون مواطن الإدلاء بأصواتهم بهذه الانتخابات التي وصفت بأنها استفتاء شعبي على الطريقة التي ستدار بها البلاد في المرحلة القادمة.

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