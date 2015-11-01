تقدم حزب العدالة والتنمية في الانتخابات التركية

الانتخابات التركية

تشير النتائج الأولية للانتخابات التشريعية التركية إلى تقدم حزب العدالة والتنمية الحاكم بحصوله على أكثر من 49% من الأصوات بعد فرز 93% من الصناديق، الأمر الذى يمكن أن يضع الحزب على الطريق نحو تشكيل حكومة من حزب واحد في البلاد .

ويمكن لهذه النتيجة أن تتغير مع استمرار عملية فرز الأصوات في هذه الانتخابات التشريعية المبكرة .

وتدور نسبة الأصوات التي حصل عليها حزب الشعب الجمهوري (وهو حزب يسار وسط ) حول 25 في المئة بينما تدور النسبة التي حصل عليها كل من حزب الحركة القومية وحزب الشعوب الديمقراطي الكردي حول 11 في المئة.

وبلغ معدل إقبال الناخبين على التصويت 87.2% وهى نسبة مرتفعة .