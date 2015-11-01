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تقدم حزب العدالة والتنمية في الانتخابات التركية

1/11/2015

الانتخابات التركية

 تشير النتائج الأولية  للانتخابات التشريعية التركية إلى تقدم حزب العدالة والتنمية الحاكم  بحصوله على أكثر من 49% من الأصوات بعد فرز 93% من الصناديق، الأمر الذى يمكن أن يضع الحزب  على الطريق نحو تشكيل حكومة من حزب واحد في البلاد .

ويمكن لهذه النتيجة أن تتغير مع استمرار عملية فرز الأصوات في هذه  الانتخابات التشريعية المبكرة  .

 وتدور نسبة الأصوات التي حصل عليها حزب الشعب الجمهوري (وهو حزب يسار  وسط ) حول 25 في المئة بينما تدور النسبة التي حصل عليها كل من حزب الحركة  القومية  وحزب الشعوب الديمقراطي الكردي حول 11 في المئة.

وبلغ معدل إقبال الناخبين على التصويت  87.2% وهى نسبة مرتفعة .

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