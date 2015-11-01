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"المغربية لحقوق الانسان" أفضل جمعية حقوقية بشمال أفريقيا

1/11/2015

تكريم الجمعية المغربية لحقوق الإنسان
 

توجت "الجمعية المغربية لحقوق الإنسان" مساء السبت، بجائزة "شمال أفريقيا للمدافعين عن حقوق الإنسان" المقدمة من طرف الشبكة الأفريقية للمدافعين عن حقوق الإنسان بأوغندا.

وقالت الشبكة الأفريقية إن هذه الجائزة "تكرّم الأفراد المتميزين، الذين يقومون بحماية ونشر الحقوق المتعارف عليها دوليا في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والميثاق الأفريقي لحقوق الإنسان والشعوب".

وتتكون شبكة المدافعين عن حقوق الإنسان الإفريقية، التي تمنح هذه الجائزة من خمس شبكات إقليمية، وهي: مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، وشبكة مدافعي حقوق الانسان الأفريقية في الشرق والقرن الأفريقي، وشبكة المدافعين عن حقوق الإنسان في غرب إفريقيا، وشبكة المدافعين عن حقوق الإنسان الجنوب أفريقية،  ومحامي زيمبابوي لحقوق الإنسان، وشبكة المدافعين عن حقوق الانسان في أفريقيا الوسطى.

جدير بالذكر أن "الجمعية المغربية لحقوق الإنسان" تعد أول جمعية مغربية تعمل في الدفاع عن حقوق الإنسان، وكانت قد حصلت رئيستها السابقة على جائزة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان لتكون أول امرأة في أفريقيا والشرق الأوسط تنتزع هذا التتويج.

المصدر : الجزيرة مباشر
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