القذائف المنفجرة.. طريقة جديدة للقضاء على الخلايا السرطانية

تمثل هذه التجارب ذروة نتائج استخدام النانو تكنولوجي

صمم العلماء "قذائف ميكروسكوبية" يمكنها تفجير حمولتها القاتلة للخلايا السرطانية داخل الأورام.

ويخطط العلماء لاستخدام فقاعات صغيرة من الدهون داخل حويصلات لنقل مواد في أنحاء الجسم، تطلق أدوية سامة حينما ترتفع درجة حرارتها، ويهدف العلماء إلى أن تتجنب هذه "القذائف" إحداث آثار جانبية، عن طريق ضمان أن تستهدف الأدوية الورم أو الأورام فقط وليس شيئا آخر.

وقال خبراء إن هذه التقنية ـ التي أثبتت نجاحها في التجارب على الحيوانات ـ تمثل ذروة نتائج استخدام النانو تكنولوجي (تكنولوجيا غاية في الصغر والدقة) في المجال الطبي.

ويحاول العلماء المتخصصون في مرض السرطان استغلال القدرة على النقل، التي تتمتع بها هذه الكرات الدهنية، بجعلها تنقل الأدوية السامة إلى الورم.

وقال البروفيسور كوستاس كوستاريلوس من جامعة مانشستر إن "الصعوبة هي كيف تطلق هذه الأدوية (أدوية السرطان) حينما تصل إلى هدفها؟".

وأضاف البروفيسور ان التحدي أمام العلماء الآن هو محاولة تطوير حويصلات، تكون مستقرة تماما في ظل درجة حرارة الجسم العادية 37 درجة، ولا تسرب أي جزيئات لأدوية السرطان، وفجأة تطلق هذه الأدوية عند درجة حرارة 42 درجة مئوية".

ويشير كوستاريلوس إلى إمكانية استخدام ضمادات حرارية، لتسخين الأورام السرطانية الموجودة على سطح الجسم، مثل الجلد أو الرأس أو الرقبة ، كما يمكن استخدام مجسات أو مناظير لتسخين الأورام الموجودة داخل الجسم .

وقال البروفيسور تشارلز سوانتون، إن الكرات الدهنية المستهدفة تمثل "ذروة نتائج استخدام تقنية النانو في مجال الطب " .. مضيفاً إن "هذه الدراسة تفتح المجال أمام نطاق أوسع من طرق العلاج الجديدة ، وعلى الرغم من أنها تظل عملا أوليا، لكن هذه الكرات الدهنية يمكن أن تكون طريقة فعالة، لاستهداف علاج الخلايا السرطانية مع ترك الخلايا السليمة دون أن يلحقها أذى".

وسيعرض فريق البحث نتائج دراسته في مؤتمر، ينظمه الأسبوع القادم المعهد الوطني لأبحاث السرطان في المملكة المتحدة .