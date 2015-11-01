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السيسي : حققت " حلم فوق الكويس" في 17 شهرا

1/11/2015

قال الرئيس المصري "عبد الفتاح السيسي" إنه لا يجب استباق نتائج التحقيقات في حادث الطائرة الروسية بسيناء.

وأضاف في كلمته خلال الندوة التثقيفية للقوات المسلحة، إن الكثير تحقق في مجال الأمن والاستقرار خلال السنوات الأربع الماضية.

وتابع "أنا لي 17 شهرا فقط في الحكم وليس 17 سنة وما تحقق حتى الآن حلم ربنا أعاننا عليه".

وأكد السيسي أن هناك حوالي 20 ألف ميجا وات من الكهرباء دخلت وسوف تدخل إلى محطات الكهرباء خلال سنتين بتكلفة 150 مليار جنيه.

وقال السيسي إن البنية التحتية حاليا غير صالحة وبحاجة للتأهيل بتكلفة ضخمة، كما أن هناك حاجة لمليارات من الجنيهات لإصلاحها. مضيفا "لابد أن نستدعي دائما أننا في معركة من أجل الأمن والاستقرار، وحجم الظروف التي تواجهنا صعبة في سبيل الحفاظ على الاستثمار".

المصدر : الجزيرة مباشر
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