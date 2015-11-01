الجزيرة تحيي اليوم العالمي لإنهاء إفلات قتلة الصحفيين

يواجه صحفيو الجزيرة في مصر انتهاكا للحقوق الأساسية للصحفيين والحريات العامة

ينظم مركز الجزيرة للحريات العامة وحقوق الإنسان وقفة تضامنية اليوم الاثنين بمشاركة منظمات دولية معنية وعدد من النشطاء بمناسبة اليوم الدولي لإنهاء الإفلات من العقاب على الجرائم المرتكبة ضد الصحفيين

وتهدف الوقفة إلى تعزيز دور شبكة الجزيرة الإعلامية في مناهضة ظاهرة العنف والاعتداءات المستمرة ضد الصحفيين والمؤسسات الإعلامية

وتنظم هذه الوقفة تأكيدا لتضامن الشبكة مع زميلاتها من المؤسسات الإعلامية وضحايا هذه الانتهاكات الجسيمة من الصحفيين في المنطقة وحول العالم ، وإحياء لذكرى من فقدوا أرواحهم أثناء قيامهم بواجبهم المهني لأجل تمكين الجمهور من معرفة الحقيقة وكشف الفساد وتسليط الضوء على الفظاعات التي ترتكب بحق الأبرياء في مناطق الأزمات .

تحيي منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة (اليونسكو) في الثاني من نوفمبر اليوم الدولي لإنهاء الإفلات من العقاب على الجرائم المرتكبة ضد الصحفيين

و تشير تقارير اليونسكو إلي مقتل 680 صحفياً خلال الفترة من عام 2006 حتى عام 2014 ، ويمثل المراسلون الأجانب 6 % ، بينما يمثل الصحفيون المحليون 94 % ، في حين يمثل 41 % من الصحفيين الذين قتلوا من عملوا في وسائل الإعلام المطبوعة.

وكانت الجمعية العامة للأمم المتحدة قد اعتمدت القرار رقم 68 / 163 لعام 2013 والذي أعلنت أن يوم 2 نوفمبر هو اليوم العالمي لإنهاء الإفلات من العقاب علي الجرائم ضد الصحفيين ، لرفع مستوي الوعي بشأن التحدي المتمثل في الإفلات من العقاب واتخاذ خطوات عملية ضده.

جدير بالذكر أن هذا اليوم يصادف ذكرى اغتيال اثنين من الصحفيين الفرنسيين( جيسلين دوبون وكلود فيرلون ) في مالي في 2 نوفمبر عام 2013