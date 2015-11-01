الإكثار من الخضراوات والفواكه يقي من الإصابة بأمراض القلب

تناول الخضراوات والفاكهة يقلل من الكالسيوم المتراكم لدى الإنسان

بينت نتائج دراسة علمية أنه على الشباب أن يتناولوا الفواكه والخضراوات بكثرة، لكي لا يصابوا بأمراض القلب في المستقبل.

وسجل العلماء في عام 1985 معلومات عن أكثر من 2500 شخص (18-30 سنة) تشمل نوع غذائهم وحالتهم الصحية، كما قسم العلماء هؤلاء إلى ثلاث مجموعات استنادا لكمية الفواكه والخضراوات التي يتناولونها.

وضمت المجموعة الأولى الذين يتناولون 7- 9 حصص من الفواكه والخضروات، والمجموعة الثانية الذين يتناولون كميات قليلة من 2.5 الى 3 حصص، بينما المجموعة الثالثة تتناول الفواكه والخضراوات أقل من أفراد المجموعة الأولى وأكثر من أفراد المجموعة الثانية.

بعد مضي 20 سنة أي في عام 2005 خضع جميع المشتركين في هذه الدراسة إلى التصوير بالرنين المغناطيسي لتحديد مستوى تراكم الكالسيوم في الأوعية الدموية للقلب، اتضح من هذا الكشف، أن كمية الكالسيوم المتراكمة عند أفراد المجموعة الأولى أقل بنسبة 26 بالمائة من أفراد المجموعة الثانية، أي أنهم أقل عرضة للإصابة بأمراض القلب.