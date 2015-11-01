الأتراك يبدأون التصويت في الانتخابات البرلمانية المبكرة

الانتخابات النيابية التركية (الأناضول)

بدأ الناخبون الأتراك بالتوجه إلى صناديق الاقتراع، اليوم الأحد، للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات البرلمانية المبكرة، التي لجأت إليها أنقرة، عقب فشل الأحزاب السياسية في تشكيل حكومة ائتلافية، بعد انتخابات 7 يونيو / حزيران الماضي.

ويبلغ عدد الناخبين المسجلين في الداخل نحو 54 مليون ناخب، فيما يبلغ عدد صناديق الاقتراع.

ويتنافس في الانتخابات 16 حزبًا، أبرزهم أحزاب "العدالة والتنمية" الحاكم، و"الشعب الجمهوري"، و"الحركة القومية"، و"الشعوب الديمقراطي"، فضلاً عن 21 مرشحا مستقلا.

وبدأت عملية التصويت بموجب قرارات اللجنة العليا للانتخابات، في تمام الساعة السابعة صباحاً، بالتوقيت المحلي، وتمتد حتى الرابعة مساءً في بعض الولايات، فيما بدأ التصويت في الساعة الثامنة صباح اليوم، وحتى الخامسة مساءً في باقي الولايات.

وأنهى أتراك المهجر الاقتراع، في 113 بعثة دبلوماسية تتوزع على 54 دولة، يوم الأحد الماضي، في حين يستمر الاقتراع في المعابر الحدودية التركية حتى الساعة الخامسة مساء اليوم بتوقيت تركيا، حيث يتم جلب كافة الصناديق إلى تركيا، بانتظار فرزها بالتزامن مع فرز الأصوات داخل تركيا.

وكانت اللجنة العليا للانتخابات في تركيا، أعلنت نتائج الانتخابات النيابية، التي جرت في 7 يونيو/حزيران الماضي، وأوضحت أن حزب العدالة والتنمية فاز بـ 40.87% من أصوات الناخبين، وحزب الشعب الجمهوري حلّ في المركز الثاني بنسبة 24.95%، بينما حصل حزب الحركة القومية على 16.29%، وتمكن حزب الشعوب الديمقراطي، من تخطي الحاجز الانتخابي (10%)، بحصوله على 13.12% من الأصوات. وحصلت الأحزاب الأخرى والمرشحون المستقلون على 4.77%.

وأدلى في الانتخابات المذكورة 47 مليونا و462 ألفا و695 ناخبًا بأصواتهم، وبلغ عدد الأصوات الصحيحة 46 مليونا و131ألفا و968 صوتا، والباطلة مليونا واحدا و330 ألفا و727 صوتا.