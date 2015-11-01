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إيقاف تحليق طائرات "اير فرانس" و"لوفتهانزا" فوق سيناء

31/10/2015

طائرة- أرشيف

قررت شركتا إير فرانس الفرنسية ولوفتهانزا الألمانية وقف تحليقهما فوق منطقة سيناء اعتبارا من بعد ظهر السبت "حتى إشعار آخر" و"كتدبير سلامة"، وذلك بعد تحطم الطائرة الروسية في مصر ومقتل ركابها الـ224.

وأعلنت متحدثة باسم اير فرانس لوكالة فرانس برس أن الشركة ستوقف تحليق طائراتها و"حتى إشعار آخر" فوق منطقة سيناء وذلك "كتدبير وقائي" في انتظار تقديم "توضيحات" حول أسباب تحطم الطائرة.

بدورها، قالت متحدثة باسم الشركة الألمانية لصحيفة دي فيلت إن لوفتهانزا اتخذت القرار نفسه "كإجراء سلامة" في انتظار توضيح أسباب حادث الطائرة الروسية.

وأضافت أن المسارات الواقعة في أجواء شبه جزيرة سيناء سيتم تحويلها "يسارا أو يمينا بحسب المطار الذي يشكل وجهة" الطائرات.

وقتل 224 شخصا كانوا يستقلون طائرة ركاب روسية تشارتر من طراز ايه321 تحطمت السبت في شبه جزيرة سيناء المصرية أثناء قيامها برحلة بين شرم الشيخ وسان بطرسبورغ في روسيا.

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