إسرائيل ترهن تسليم جثامين شهداء فلسطينيين بعدة شروط

رهنت سلطات الاحتلال الإسرائيلي تسليم جثامين شهداء فلسطينيين بتعهد السلطة الفلسطينية بالحفاظ على الأمن والنظام خلال جنازاتهم، بحسب سلطات الاحتلال.

قال وزير الدفاع الإسرائيلي، "موشيه يعالون" خلال جلسة مجلس الوزراء الأسبوعية ظهر اليوم الأحد "إذا تحولت هذه الجنازات إلى أعمال مخلة بالنظام فإن عملية تسليم الجثث ستتوقف وقد يتم دفنها في إسرائيل".

وتحتجز سلطات الاحتلال بجثامين فلسطينيين تقول إنهم نفذوا عمليات طعن وهجمات ضد إسرائيليين.

كانت إسرائيل قد طالبت بأن تكون الجنازات في ساعة متأخرة من الليل وتكون قاصرة على أفراد أسرة المتوفي.

يذكر أن أكثر من 37 فلسطينيا استشهدوا منذ مطلع الشهر الماضي وأصيب آخرون في مواجهات مع الاحتلال مقابل مقتل 10 إسرائيليين في عمليات طعن وإطلاق نار نفذها شبان فلسطينيون.