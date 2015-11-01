أردوغان: الانتخابات ستؤمن الاستقرار لتركيا

أردوغان خلال الإدلاء بصوته

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إن الانتخابات النيابية التي انطلقت اليوم الأحد "ستؤمن الاستقرار لتركيا".

جاء ذلك خلال قيامه بالإدلاء بصوته في الانتخابات بمدينة إسطنبول.

وأعرب أردوغان عن ثقته في أن تسفر الانتخابات عن تشكيل حكومة موحدة تنهي حالة عدم الاستقرار السياسي الذي أسفرت عنه الانتخابات الأولى في يونيو الماضي.

من جانبه، قال رئيس الوزراء التركي أحمد داود أوغلو إن الديمقراطية "تجري في دماء الشعب التركي".

وأضاف أوغلو في تصريحات عقب إدلائه بصوته في الانتخابات، إن الحكومة استطاعت تحقيق معدلات عالية من الأمن داخل البلاد، داعيا المواطنين إلى الذهاب لصناديق الاقتراع لاختيار نواب المجلس النيابي الجديد.