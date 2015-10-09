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يهودي يطعـن 4 شبان عرب في مدينة ديمونا

9/10/2015
اشتباكات مستمرة بين الفلسطينيين وقوات الاحتلال منذ مطلع الشهر الحالي ـ أرشيف

طعن يهودي 4 شبان عرب في مدينة ديمونا جنوبي فلسطين المحتلة، وأصاب أحدهم بجروح متوسطة، وتمكنت الشرطة من اعتقال اليهودي بشبهة تنفيذ عملية الطعن واقتادته للتحقيق.

كما تعرض شاب عربي من بلدة قلنسوة داخل الخط الاخضر الى الضرب والتنكيل في مدينة نتانيا شمال تل أبيب لكونه عربيا، ونقل الشاب إلى المستشفى لتلقي العلاج وهو يعاني من جروح ورضوض في كافة أنحاء جسمه، وقد أدى انفلات الإسرائيليين إلى اعتداء على صاحب مطعم عربي في مدينة العفولة شمالي فلسطين المحتلة مساء أمس، عقب طعن جندي في المدينة. كما تعرض عدد من الفلسطينيين في القدس إلى اعتداءات من قبل مستوطنين  ليلة أمس.

وهذا هو أول هجوم بالسكين يقدم عليه يهودي ضد عرب منذ بدء موجة الاشتباكات في مطلع الشهر الحالي.

واعتقلت الشرطة المنفذ اليهودي الذي قالت إنه في العشرينات من العمر.

وأكدت المتحدثة باسم الشرطة الاسرائيلية في بيان أن اليهودي أقدم على طعن أربعة عرب "لاعتقاده أن كل العرب إرهابيون".

وأشارت إلى أن اثنين من العرب الأربعة من البدو من سكان ضواحي ديمونا في النقب، بينما الآخران من سكان الأراضي المحتلة.

ونقل الأربعة إلى المستشفى لتلقي العلاج، وحالتهم بين الطفيفة والمتوسطة.

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