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واشنطن تنفي وقف برنامج تدريب المعارضة السورية "المعتدلة"

9/10/2015
 
مقاتلان من المعارضة السورية ـ أرشيف

نفى مسؤول عسكري أمريكي انتهاء برنامج البنتاغون لتدريب وتسليح المعارضة السورية.

يأتي ذلك بعد تصريحات نقلتها صحيفة نيويورك تايمز عن مسؤول في وزارة الدفاع الأمريكية أكد فيها وقف البرنامج الذي تقدر تكلفته بخمسمئة مليون دولار.

وأشار المسؤول ـ حسب الصحيفة ـ إلى أن هذا القرار جاء بعد فشل البرنامج في تحقيق أهدافه بتدريب عناصر قادرة على محاربة مسلحي تنظيم الدولة الإسلامية في معارك على الأرض.

وقال إن الدعم سيقتصر على إنشاء مركز تدريب صغير في تركيا لقيادات الجماعات السورية المعارضة. وسينحصر دور المركز في تنظيم مناورات إجرائية محدودة.

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