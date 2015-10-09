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هنية:الفلسطينيون جربوا 20 عاما مفاوضات والنتيجة "تيه في تيه"

9/10/2015

طالب "إسماعيل هنية" نائب رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، بإلغاء المفاوضات "العبثية" مع العدو "الصهيوني" ووقف التنسيق الأمني مع الاحتلال الإسرائيلي، مشيراً إلى أن الفلسطينيين جربوا 20 عاماً التسوية والمفاوضات والنتيجة الآن تيه في تيه وصراعات وخلافات داخلية، وأتبع بأن الخلاف القائم الآن ليس خلاف على السلطة ولا الحكومة وإنما خلاف برامج فيما يتعلق بمسارات التحرير.

وأضاف "هنية" خلال خطبة صلاة الجمعة من مسجد فلسطين في قطاع غزة أن الفلسطينيين يقدمون أغلى ما يملكون من أجل القدس والأقصى وتحرير الأسرى، وأن اليوم الجمعة يوم الغضب ويشكل منصة انطلاقة جديدة للانتفاضة في كل أرض فلسطين.
ووجه "هنية" حديثه للأسرى في سجون الاحتلال قائلا: نقول لأسرانا .. إن انتفاضتنا متصاعدة ومقاومتنا عين على الأسرى وعين على المسر، لأولئك الذين دفعوا أعمارهم خلف قضبان الاحتلال الصهيوني.

ودعا إلى تعميق روح الانتفاضة والمقاومة وتوفير كل وسائل الدعم والإسناد للشعب الفلسطيني في كل مكان وخص منهم من في الضفة والقدس، مطالباً بحماية ثورة  الشعب الفلسطيني من أية مؤامرة تستهدف إعادتها إلى نقطة الصفر بعيدا عن المواجهة مع المحتل.

ودعا "هنية" الأمة العربية والإسلامية ألا تنسى معركة القدس والأقصى، برغم أنها تعيش آلامها وجروحها، مطالبا بتوفير دعم سياسي وإعلامي وشعبي ومادي لانتفاضة الأقصى.

المصدر : الجزيرة مباشر
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