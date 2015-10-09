نزال: السلطة الفلسطينية تنسق مع الاحتلال لتنفيذ عملياته

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توقع محمد نزال عضو المكتب السياسي بحركة المقاومة الإسلامية (حماس), اندلاع انتفاضة ثالثة.

" وقال "نحن أمام ملامح انتفاضة جديدة للدفاع عن المسجد الأقصى والقدس" , مشيرا إلى أن هناك حراكا شعبيا قد بدا منذ الأسابيع القليلة الماضية نتيجة لتبني قوات الاحتلال الصهيوني نظرية التقسيم الزماني والمكاني للأقصى, متهما السلطة الفلسطينية بالتنسيق مع قوات الاحتلال لتنفيذ عملياته في القدس .

وأضاف نزال -خلال لقائه على شاشة الجزيرة مباشر- أن هناك من يسعى لتحويل الأزمة بين المقاومة والاحتلال إلى أزمة بين الفصائل الفلسطينية بعيدا عن العدو الحقيقي .

وأشار عضو المكتب السياسي لحركة حماس إلى أن الشعب الفلسطيني يحتاج لمساندة عربية في الدفاع عن المسجد الأقصى والقضية الفلسطينية, مشيرا إلى أنه لا يمكنه أن يصمت كثيرا على ما يفعله الاحتلال من انتهاكات على الأقصى .

واستنكر نزال, الموقف الصامت للعالم العربي وعدم التدخل سريعا لحماية الأقصى والشعب الفلسطيني , كما استنكر ما حدث للفتاة الفلسطينية (إسراء عابد ) من إطلاق قوات الاحتلال الصهيوني عليها النار بحجة قيامها بتنفيذ عملية طعن جديدة .

وقال نزال إن الحركتين فتح وحماس اشتركا عام 2000 في انتفاضة ضد العدو الصهيوني تحت رعاية السلطة الفلسطينية بقياد الرئيس ياسر عرفات , لافتا إلى أن حركة حماس ستكون في طليعة الداعين لانتفاضة جديدة .

وأوضح أن هناك توافقا وطنيا فلسطينيا على المقاومة , مشيرا إلى أن ما يحدث الأن هو انتفاضة شعبية .

ودعا نزال جميع فصائل المقاومة الفلسطينية للتكاتف للقدرة على صد هجمات قوات الاحتلال الإسرائيلي .

من جانبه قال عبدالملك الدهامشة المحامي والحقوقي الفلسطيني -خلال مكالمة هاتفية– إن حالة إسراء عابد مستقرة الأن بعد إطلاق قوات الاحتلال النار عليها .

وتوقع الدهامشة أن الفتاة محجوزة في إحدى المستشفيات من قبل قوات الاحتلال بحجة التحقيق معها بشأن الواقعة .