نافد عزام: لا فائدة من التضحيات من دون وحدة الصف

د.نافذ عزام القيادي بحركة الجهاد الإسلامي

قال "د.نافذ عزام" القيادي في حركة الجهاد الإسلامي، إنه لا فائدة من التضحيات التي يقدمها الشعب الفلسطيني من دون وحدة الصف في مواجهة المشروع الصهيوني التدميري.

وأضاف عزام خلال مسيرة جماهيرية نظتمها حركة الجهاد الإسلامي في غزة تنديدا بالانتهاكات الإسرائيلية ضد المسجد الأقصى، أن القدس تعيش محنة كبيرة، المسجد الأقصى يعاني ويضح بالبكاء، ومعاناة الشعب الفلسطيني تتسع ما يجعل فلسطين بحاجة ماسة للاصطفاف، وتأجيل الخلاف والمناكفة الحزبية.

وأكد على أن المواجهة مع المشروع التدميري الصهيوني ليست مع فصيل محدد من الفلسطينيين، ، بل هي مواجهة الشعب كله، والأمة بأسرها.

وأشار إلى إن محنة القدس ستشتد طالما ظلت برامج الفصائل مغرقة في الحزبية، وأن كل قدمته قافلة الشهداء من تضحيات ستذهب هباءا إذا لم تتوحد الفصائل، مناشدا الرئيس الفلطسيني محمود عباس بتوجه الدعوة للمصالحة.

وقال إن ما يجري في الضفة الغربية والقدس تعبير عن الغضب الكامن في نفوس الفلسطينيين، ويجب استغلال هذا الغضب وتحويله إلى انتفاضة تعيد الكرامة إلى الفلسطينيين

ودعا أجهزة السلطة إلى حماية الشعب الفلسطيني، والتصدي لقوات الاحتلال، والوقف الكامل لأي شكل من أشكال التنسيق مع الاحتلال.