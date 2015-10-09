البث الحي
منوعات

نافد عزام: لا فائدة من التضحيات من دون وحدة الصف

9/10/2015
 د.نافذ عزام القيادي بحركة الجهاد الإسلامي

قال "د.نافذ عزام" القيادي في حركة الجهاد الإسلامي، إنه لا فائدة من التضحيات التي يقدمها الشعب الفلسطيني من دون وحدة الصف في مواجهة المشروع الصهيوني التدميري.

وأضاف عزام خلال مسيرة جماهيرية نظتمها حركة الجهاد الإسلامي في غزة تنديدا بالانتهاكات الإسرائيلية ضد المسجد الأقصى، أن القدس تعيش محنة كبيرة، المسجد الأقصى يعاني ويضح بالبكاء، ومعاناة الشعب الفلسطيني تتسع ما يجعل فلسطين بحاجة ماسة للاصطفاف، وتأجيل الخلاف والمناكفة الحزبية.

وأكد على أن المواجهة مع المشروع التدميري الصهيوني ليست مع فصيل محدد من الفلسطينيين، ، بل هي مواجهة الشعب كله، والأمة بأسرها.

وأشار إلى إن محنة القدس ستشتد طالما ظلت برامج الفصائل مغرقة في الحزبية، وأن كل قدمته قافلة الشهداء من تضحيات ستذهب هباءا إذا لم تتوحد الفصائل، مناشدا الرئيس الفلطسيني محمود عباس بتوجه الدعوة للمصالحة.

وقال إن ما يجري في الضفة الغربية والقدس تعبير عن الغضب الكامن في نفوس الفلسطينيين، ويجب استغلال هذا الغضب وتحويله إلى انتفاضة تعيد الكرامة إلى الفلسطينيين

ودعا أجهزة السلطة إلى حماية الشعب الفلسطيني، والتصدي لقوات الاحتلال، والوقف الكامل لأي شكل من أشكال التنسيق مع الاحتلال.

 

المصدر : الجزيرة مباشر
المزيد من منوعات

مصري مصاب بكورونا يشكو عدم تمكنه من دخول مستشفى للعلاج (فيديو)

مصر.. الكنيسة الأرثوذكسية تعلن وفاة 5 كهنة بكورونا خلال 24 ساعة وتعلّق كافة أنشطتها

تعليق كافة الأنشطة الكنسية بسبب كورونا (رويترز ـ أرشيف)

جمل يقتحم مستشفى في مصر ومعاقبة ممرضة صورت الفيديو (شاهد)

دخل جمل ضخم من البوابة الرئيسية للمستشفى ثم تجول داخل أروقتها (موافع التواصل)

ألمانيا.. شرطي يعتدي على مسنة ويسقطها أرضا (فيديو)

ظل الشرطي يركل الدراجة إلى أن وقعت السيدة أرضا (مواقع التواصل)
الأكثر قراءة

مقال بواشنطن بوست: سقوط قناع الوسطية الذي يرتديه ماكرون

الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون (رويترز)

ماكرون يرد على أردوغان بعد قوله إنه يتمنى أن تتخلص فرنسا منه

الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون والرئيس التركي رجب طيب أردوغان (غيتي)

يمر بقارتين وبحرين و5 دول.. انطلاق أول قطار تصدير من تركيا إلى الصين (فيديو)

القطار سيقطع مسافة 8 آلاف و692 كيلو مترا (تويتر)

الطفل المدلل لأوربا.. الخارجية التركية ترد على مقال لوزير يوناني هاجم سياسات أنقرة

سفينة التنقيب التركية عروج رئيس في حماية السفن الحربية التركية شرقي المتوسط