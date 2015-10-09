مستعرب من قوات الاحتلال يطلق النار على ساق فلسطيني أعزل

قامت مجموعة من المستعربين بدعم من قوات الاحتلال الإسرائيلي بإطلاق النيران على ساق شاب فلسطيني أعزل أثناء محاولة اعتقاله بعد اشتباكات عنيفة خاضها طلاب جامعة بيرزيت مع قوات الاحتلال ، في محيط مستوطنة " بيت إيل" المقامة على اراضي فلسطينية في محافظة رام الله .



ودعت أطر طلابية في جامعة بيرزيت لوقفة احتجاجية اليوم في الجامعة يتبعها التوجه في مسيرة الى مناطق التماس في محيط مستوطنة بيت إيل.



جدير بالذكر أن المواجهات أسفرت عن عشرات الإصابات في صفوف الطالبات والطلاب الذين تصدوا لجنود الاحتلال بالحجارة والزجاجات الحارقة .



وأكّد عدد من الطلبة المشاركين عن تصميمهم على الاستمرار في التصدي لجنود الاحتلال والتظاهر مؤكدين ضرورة استمرار الانتفاضة.