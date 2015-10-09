ليون يعلن "فايز سراج الدين" رئيسا مقترحا للحكومة الليبية

برناردينو ليون

أعلن المبعوث الدولي إلى ليبيا بيرناردينو ليون أنه قد تم اقتراح فايز سراج رئيسا لوزراء ليبيا في حكومة الوفاق الوطني .

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي بمنتجع الصخيرات جنوبي العاصمة المغربية الرباط حيث أعلن عن قائمة الأسماء المقترحة التي ستتولى مناصب رئيس وزراء وأربعة نواب له.

وأعلن ليون عن اقتراح أسماء أحمد معيتيق وموسى الكوني وفتحي المجبري كنواب مقترحين لرئيس الوزراء .

كما تم اقتراح عبد الرحمن سويحلي لرئاسة مجلس الدولة للمرحلة الانتقالية .

وكان ليون قد اجتمع في وقت سابق اليوم مع مختلف الوفود المشاركة في الحوار قبيل إعلانه عن الأسماء المقترحة.