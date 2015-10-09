لص أمريكي.. المتعوس متعوس ولو علقوا برقبته فانوس!

دولارات ـ أرشيف

يقول المثل الشعبي المصري واصفا صاحب الحظ السيء "المتعوس متعوس و لو علقوا برقبته فانوس" في إشارة لمن يلازمه سوءالحظ، لص حبس 5 سنوات ثم اكتشف ما سرقه بعدها بعام مصادفة!!

حيث قالت سلطات إنفاذ القانون الأمريكية الاتحادية يوم الأربعاء الماضي إن عملاء اتحاديين استخرجوا نحو 600 ألف دولار من الفناء الخلفي لمنطقة سكنية في لوس أنجلوس كان يسكن بها ذات يوم سائق شاحنة مصفحة، اعترف بأنه ساعد في سرقة أكثر من مليون دولار.

وقال مكتب التحقيقات الاتحادي (إف.بي.آي) إن الأموال – ومعظمها أوراق من فئة 100 دولار و20 دولارا موضوعة داخل علب بلاستيكية – استخرجت من أسفل مجموعة أشجار بالمنزل السابق لـ"سيزار يانيز" في فونتانا شرقي لوس أنجلوس.

وقال مكتب (إف.بي.آي) إن "يانيز" أقر بأنه ضالع في التآمر وسرقة بنك فيما يتصل بسطو على سيارة مصفحة في العام 2014. وصدر ضده حكم بقضاء خمس سنوات في سجن اتحادي.

وقال المسؤولون الاتحاديون إن "يانيز" وسائق شاحنة مصفحة آخر يدعى "ألدو إيسكويفل فيجا" من بومونا كانا ينقلان كمية كبيرة من الأموال لصالح (بنك أوف أميركا) في يونيو/حزيران 2014 عندما توقفا في ساحة انتظار بلوس أنجلوس وفتحا الأبواب إلكترونيا.

وقالت السلطات إن أكثر من مليون دولار نقلت خارج الشاحنة ووضعت في سلة قمامة.

وتم استعادة نحو 85 ألف دولار من المنزل ذاته في فونتانا بعد القبض على "يانيز" وظل الجزء الأكبر من المبلغ مفقودا طوال العام الماضي.

وقالت متحدثة باسم (إف.بي.آي) إن تحقيقا أجراه ضباط ومعلومات قادت السلطات لموقع الفناء الخلفي.