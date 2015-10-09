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قادة المقاومة الشعبية: طلب الحوثيين للحوار عبثي ومضيع للوقت

9/10/2015

قال سياسيون وقادة في المقاومة الشعبية اليمنية اليوم في لقاء خاص مع الجزيرة مباشر إن طلب الحوثيين للحوار هو عبثي وتضييع للوقت, مشيرين إلى أنه مخطط لعودتهم مرة أخر للسيطرة على المناطق اليمنية .

وقال أحمد القرمي رئيس الدائرة السياسية  بحزب التجمع اليمني للإصلاح بتعز إن قرار مجلس الأمن أكذوبة  غير صادق , مضيفا " على مجلس الأمن أن يقدم رسالة للشعب اليمني بأنه قادر على صد الهجامات العشوائية للحوثيين على الشعب اليمني الأعزل  .

وقال قيادي أخر بالمقاومة الشعبية إن الحوثيين يستخدمون المبعوث الأممي لليمن إسماعيل ولد الشيخ أحمد وقرار مجلس الأمن كورقة لعب سياسية للعودة مرة أخرى للمشهد في اليمن , مشيرا إلى أن الحوثيين المتواجدين في اليمن لا ينتمون للشعب اليمني  ولكنهم فرس "على حد قوله" .

وقال على الضالع القيادي بالمقاومة الشعبية  إن الحوثيين ناقضون للعهد ولا يحترمون السلام ولا العدل,  مشددا على عدم الاتفاق مع الحوثيين في أي شأن من خلال الجلوس على طاوله الحوار .

المصدر : الجزيرة مباشر
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