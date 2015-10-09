قائمة بشهداء الضفة وغزة منذ بداية أكتوبر/ تشرين الأول

شهيد فلسطيني

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية أسماء شهداء الضفة الغربية وقطاع غزة منذ بداية أكتوبر وحتى الساعة السادسة من مساء اليوم الجمعة .. وفيما يلي قائمة بأسماء الشهداء التي أعلنتها الوزارة على صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

شهداء الضفة الغربية:

1- مهند حلبي (البيرة) 19 عاما

2- فادي علون (القدس) 19 عاما

3- أمجد حاتم الجندي (يطا) 17 عاما

4- ثائر أبو غزالة (كفر عقب) 19 عاما

5- الطفل عبدالرحمن عبيدالله (بيت لحم) 11 عاما

6- حذيفة سليمان (طولكرم) 18 عاما

7- وسام جمال (مخيم شعفاط) 20 عاما

8- محمد الجعبري (الخليل) 19 عاما

شهداء غزة :

9- شادي حسام دولة (20 عامًا)

10- أحمد عبد الرحيم الهرباوي (20 عامًا)

11- وعبد الوحيدي (20 عامًا)

12- محمد هشام الرقب (15 عامًا)

13- عدنان موسى أبو عليان (22 عامًا)

14- زياد نبيل شرف (20 عاما)