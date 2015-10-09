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فيديو.. لافتات الدعاية الانتخابية تغطي شوارع القاهرة

9/10/2015

بينما تستعد مصر لإجراء الانتخابات البرلمانية المقررة يومي 17 و18 أكتوبر المقبل في الخارج و18 و19 من الشهر نفسه داخليا، تغطي لافتات المرشحين شوارع المدن الرئيسية لاسيما في القاهرة والجيزة.

ومن المقرر أن تجرى الانتخابات على مرحلتين على أن تبدأ المرحلة الأولى في 14 محافظة هي (الجيزة، الفيوم، بني سويف، المنيا، أسيوط، الوادي الجديد، سوهاج، قنا، الأقصر، أسوان، البحر الأحمر، الإسكندرية، البحيرة، مرسى مطروح)

وتجرى عملية الانتخابات في دوائر هذه المحافظات خارج مصر يومي السبت والأحد الموافقين 17 و18 أكتوبر 2015، وفي حالة الإعادة فستجرى يومي الاثنين والثلاثاء الموافقين 26 و27 أكتوبر.

فيما ستجرى عملية الانتخابات في دوائر محافظات المرحلة الأولى داخل مصر يومي الأحد والاثنين الموافقين 18 و19 أكتوبر المقبل، وفي حالة الإعادة ستجرى يومي الثلاثاء والأربعاء الموافقين 27 و28 أكتوبر.

أما المرحلة الثانية فستجرى في 13 محافظة هي (القاهرة، القليوبية، الدقهلية، المنوفية، الغربية، كفر الشيخ، الشرقية، دمياط، بورسعيد، الإسماعيلية، السويس، شمال سيناء، جنوب سيناء).

وتجرى الانتخابات في دوائر هذه المحافظات خارج مصر يومي السبت والأحد الموافقين 21 و22 نوفمبر المقبل، وفي حالة الإعادة فستجرى يومي الاثنين والثلاثاء الموافقين 30 نوفمبر و1 ديسمبر المقبلين.

بينما ستجرى الانتخابات في محافظات المرحلة الثانية داخليا يومي الأحد والاثنين الموافقين 22 و23 نوفمبر، وفي حالة الإعادة فستجرى يومي الثلاثاء والأربعاء الموافقين 1 و2 ديسمبر المقبل.

المصدر : الجزيرة مباشر
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