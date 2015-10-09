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فيديو.. اعتداء موظفين بـ "اير فرانس" على مسؤول كبير بالشركة

9/10/2015

استأنفت إدارة الخطوط الجوية الفرنسية المحادثات مع ممثلي النقابات في مقر الشركة بالعاصمة باريس، في محاولة جديدة للاتفاق على خطة ترضي جميع الأطراف.

الاجتماع الذي مر بسلام حسب ما أعلن عنه اتحاد الطيارين الرئيسي، جاء عقب أربعة أيام من أعمال عنف وقعت عقب اقتحام الموظفين الغاضبين غرفة الاجتماعات حيث قاموا بالاعتداء على مدير الموارد البشرية بالخطوط الفرنسية، حيث قاطع محتجون غاضبون على خطط الشركة الفرنسية لقاءا بين نائب الرئيس التنفيذي للموارد البشرية وعلاقات العمل في الخطوط الجوية الفرنسية وممثلي الموظفين أمام المقر الرئيسي للشركة في مطار "شارل ديغول" بالقرب من العاصمة باريس، وقاموا بتمزيق قميص المدير، ما دفع رجال الأمن إلى إبعاده عن الموظفين الغاضبين.  

وتخطط الخطوط الجوية الفرنسية لإلغاء 2900 وظيفة خلال العامين القادمين مع إمكانية إجراء عملية تسريح إجباري، بعد فشل المفاوضات مع الطيارين لزيادة الإنتاجية.

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