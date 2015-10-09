تقف الفتيات إلى الشباب في مواجهة جنود الاحتلال

فتيات الحجارة .. الجمال الفلسطيني في مواجهة الاحتلال

أمام الجدار العازل بين بيت لحم والقدس، تجمع جنود إسرائيليون وقاموا بإطلاق وابل من الرصاص المطاطي والقنابل المسيلة للدموع على فتيان فلسطينيون كانوا يتقاذفون الحجارة معهم.

وعلى مسافة أمتار قليلة من الجنود والفتيان تجمع بنات وقد غطوا وجوههم بكوفيات ملونة بألوان تعكس مختلف المنظمات الفلسطينية، فانطلقت من عيونهن نظرات الإصرار والتحدي للجنود الصهاينة المدججين بالسلاح.

الفتيات يشاركن الفتيان هذه المرة على رشق الجنود بالحجارة سواء بأيديهم او بالمقلاع القادر على الوصول الى مسافة أكبر.

هذه المشاهد مثلت جانبا من جنازة الفتى عبد الرحمن عبد الله، والذي قتل خلال مواجهات مع الاسرائيليين، ولم يكن تشييعه قد انتهى بعد عندما بدأت المواجهات مع الجنود الاسرائيليين.

يبدو أن دورا جديدا تلعبه الفتاة الفلسطينية اليوم في مواجهة الاحتلال، فهي تقف مباشرة في مواجهة الاحتلال، جنبا إلى جنب الشباب والفتيان تحمل الحجارة والمقلاع وتقذف الجنود دونما تردد.

وكانت قوات الاحتلال الإسرائيلي قد أطلقت النار على فتاة تبلغ من العمر 18 ربيعا، بزعم قيامها بطعن إسرائيلي في القدس.

"هناء محاميد" مراسلة قناة "الميادين" في القدس أصيبت بحروق في وجهها، على يد قوات الاحتلال أثناء تغطيتها للأحداث وأداء عملها الإعلامي.

أصيب المراسلة التليفزيونية بعد إلقاء قوات الاحتلال قنبلة مسيلة للدموع نحوها، لكن إصابتها لم تمنعها من استكمال رسالتها؛ لتظهر على الشاشة من جديد وقد اكتسى وجهها بالقطن والشاش، لكنه لم يمنع لسانها من نقل ما استجد من أحداث.

وفي 22 سبتمبر قتلت "هديل هشلمون" برصاص الجنود الإسرائيلين، أثناء محاولتها عبور الحاجز العسكري بشارع الشهداء بالضفة الغربية.

وزعمت الشرطة الإسرائيلية أنّ "هديل" كانت تعمل آلة حادة حاولت بها طعن أحد الجنود المتواجدين لتأمين الحاجز.

ومُنعت سيارات الإسعاف من الدخول إلى محيط الحادث لنقل "هديل" التي ظلت تنزف لفترة قبل أن تنقل للمستشفى لتلفظ أنفاسها الأخيرة هناك.

حضور نسائي مميز

وفي قرية النبي صالح تتميز المظاهرات بوجود نسائي مميز، وتشارك النساء في اغلاق الطرق ورفع الاعلام واللافتات، واطلاق الهتافات ورشق الحجارة على المركبات العسكرية الاسرائيلية واستخدام المقاليع، وفي بعض الاحيان يشتبكن بالأيدي مع افراد الجيش.

ربما تمثل هذه المشاهد وغيرها بداية جديدة للانتفاضة الحالية تشارك فيها الفتيات الشباب غضبهم وانتفاضتهم ضد ممارسات الاحتلال الإسرائيلي.