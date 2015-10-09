دراسة: البدء في التدخين تحت العشرين يزيد الموت المبكر 50%

السيجارة رصاصة قاتلة

أظهرت دراسة جديدة في الصين أن خمسين في المئة من الشبان الذين يبدأون التدخين قبل سن العشرين معرضين لخطر الموت المبكر.



ونبه الباحثون في دراستهم وهي الأكبر من نوعها في البلاد إلى أن ثلثي الشبان يدخنون قبل سن العشرين وأن استمرار هذا الوضع حتى العام 2030 قد يؤدي إلى وفاة مليوني شاب سنويا.



أجريت الدراسة بالتعاون مع باحثين في جامعة أوكسفورد البريطانية وأكاديمية العلوم الطبية في الصين

وتابعت صحة ربع مليون شاب على مدى خمسة عشر عاما. ويعكف الباحثون حاليا على دراسة أخرى تشمل متابعة صحة نصف المليون شاب وشابة لمعرفة أثرالتيغ والتلوث وأنماط الحياة على الصحة.