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دراسة: البدء في التدخين تحت العشرين يزيد الموت المبكر 50%

9/10/2015
السيجارة رصاصة قاتلة

أظهرت دراسة جديدة في الصين أن خمسين في المئة من الشبان الذين يبدأون التدخين قبل سن العشرين معرضين لخطر الموت المبكر.
 
ونبه الباحثون في دراستهم وهي الأكبر من نوعها في البلاد إلى أن ثلثي الشبان يدخنون قبل سن العشرين وأن استمرار هذا الوضع حتى العام 2030 قد يؤدي إلى وفاة مليوني شاب سنويا.

أجريت الدراسة بالتعاون مع باحثين في جامعة أوكسفورد البريطانية وأكاديمية العلوم الطبية في الصين
وتابعت صحة ربع مليون شاب على مدى خمسة عشر عاما. ويعكف الباحثون حاليا على دراسة أخرى تشمل متابعة صحة نصف المليون شاب وشابة لمعرفة أثرالتيغ والتلوث وأنماط الحياة على الصحة.

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