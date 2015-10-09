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حماس تحمل إسرائيل مسئولية التصعيد في غزة

9/10/2015
 سامي أبو زهري الناطق باسم حماس _ أرشيف

حملت حركة المقاومة الإسلامية "حماس" اليوم الجمعة إسرائيل  مسئولية التصعيد في قطاع غزة في وقت ارتفعت فيه حصيلة شهداء المواجهات  بين قوات الاحتلال ومتظاهرين في حي الشجاعية شرقي قطاع غزة إلى ستة إضافة إلى أكثر من 60 مصابا.

ونعى الناطق باسم حماس سامي أبو زهري في بيان قتلى المواجهات شرق  قطاع غزة، محملا "الاحتلال الإسرائيلي المسئولية عن هذا التصعيد".

وقال أبو زهري إن "الدماء التي سالت في غزة دليل على أنها حاضرة في  الميدان إلى جانب شعبنا المنتفض في الضفة الغربية والقدس".

يأتي ذلك فيما أعلنت مصادر طبية أن حصيلة عدد قتلى المواجهات مع الجيش  الإسرائيلي شرق قطاع غزة ارتفعت إلى ستة فيما أصيب 60 آخرون وصفت حالة  10 منهم بالخطيرة.

واتهمت وزارة الصحة في غزة الجيش الإسرائيلي بتعمد قنص المتظاهرين من  الشباب في الرأس والمناطق العلوية من الجسم.

وقال شهود عيان إن عشرات الشبان تجمعوا قرب السياج الفاصل شرق غزة وخان  يونس مع إسرائيل ورشقوا قوات الجيش المتمركزة خلف السياج بالحجارة  وأضرموا النار في إطارات السيارات بعد أن حاولوا رفع الأعلام الفلسطينية  عند السياج.

 

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