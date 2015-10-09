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بالفيديو .. مظاهرات في تونس تضامنا مع الأقصى

9/10/2015

نظمت جمعية أنصار فلسطين  في تونس مسيرة انطلقت من ساحة حقوق الإنسان بشارع محمد الخامس إلى حدود مقر وزارة السياحة في شارع بورقيبة بالعاصمة تونس , تنديدا بالانتهاكات الإسرائيلية للمسجد الأقصى  واستشهاد 6 فلسطينيين في غزة  برصاص الاحتلال .

 وردد المتظاهرون هتافات مناهضة للاحتلال الإسرائيلي  كما رددوا هتافات " فلسطين عربية ولن نعترف بإسرائيل  " ورفعوا لافتات  تستنكر صمت المجتمع الدولي  وتتهمه بالاشتراك مع الاحتلال في اعتدائه على  المسجد الأقصى والقدس الشريف.

وقال المحتجون عبر قناة الجزيرة مباشر, من يتقاعس من العالم العربي في الدفاع عن القدس والمسجد الأقصى  مشارك في الاحتلال .

المصدر : الجزيرة مباشر
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