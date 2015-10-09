بالفيديو .. فيس بوك يعلن تشغيل خاصية التعبير بـ "المشاعر"

أعلن مارك زوكربيرج مؤسس موقع فيسبوك عبر صفحته الشخصية على الموقع عن إطلاق زر "المشاعر" الجديد والذي يحتوى على عدد من الرموز التعبيرية بجانب زر "الإعجاب".

ومن المقرر أن يبدأ الموقع الأشهر في العالم اختبار الزر الجديد في عدد من دول العالم اليوم ومن ضمنها إسبانيا وإيرلندا.

ويعتبر الزر الجديد بمثابة وسيلة للتعبير عن المشاعر المختلفة حيث تزود فيس بوك الموقع بعدد من الرموز التعبيرية المختلفة مثل الضحك والحزن والبكاء والصدمة، لتناسب المواقف المختلفة التي لا يمكن للمستخدم الاستعانة بزر "الإعجاب" خلالها ، مؤكدة أن هذه الرموز التعبيرية الجديدة لا تعنى التخلص من زر "الإعجاب" بل محاولة لمواكبة التغييرات وتلبية احتياجات مستخدميها.