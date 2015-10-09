بالصور.. تعرف على "رباعي تونس" المتوج بجائزة نوبل

توجت أربع منظمات تونسية، وهي "الاتحاد العام التونسي للشغل" و"الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية" و"الهيئة الوطنية للمحامين التونسيين" و "الرابطة التونسية لحقوق الإنسان" اليوم الجمعة، بجائزة نوبل للسلام، تقديرا للدور الذي لعبته في إنجاح الحوار الوطني التونسي، ووضع تونس على طريق الديمقراطية. فمن هي هذه المنظمات؟

وذكرت لجنة نوبل النرويجية اليوم الجمعة، أن اختيار المنظمات الأربعة جاء "تقديرا لمساهمة هذه المنظمات الحاسمة في بناء ديمقراطية تعددية بعد ثورة الياسمين التي عرفتها تونس في عام 2011" .

ولعبت المنظمات الأربعة دورا هاما في تجنيب تونس المزيد من الاضطرابات والفوضى بعد الثورة ضد نظام الرئيس السابق زين العابدين بن علي، واستطاعت المنظمات إقناع الأحزاب السياسية والتيارات الإسلامية في التحاور حول مستقبل البلاد ومنع الاقتتال الداخلي.

الاتحاد العام التونسي للشغل

أولا : الاتحاد العام التونسي للشغل

تأسس الاتحاد العام التونسي للشغل في عام 1946 وفي صفوفه اليوم حوالي 700 ألف عامل تونسي، كان له دور فعّال في تونس والتوصل إلى حلول إلى الخلافات التي نشبت بين القوى السياسية بعد الثورة.

الهيئة الوطنية للمحامين التونسيين

ثانيا: الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية

تأسس الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية في 1947 ،وهو يمثل أرباب العمل في مجال الصناعة والتجارة والأعمال الحرفية. وتمثل المنظمة حوالي 150 ألف شركة خاصة تنشط في تونس في مجالات مختلفة من الحياة الاقتصادية.

ثالثا: الهيئة الوطنية للمحامين التونسيين

هيئة تضم جميع المحامين في تونس وكان لها دور كبير في الحياة السياسية في تونس لاسيما بعد الثورة

الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان

رابعا: الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان

الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان هي المنظمة الحقوقية الرئيسية في تونس. تأسست الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان في 7 مايو /أيار 1977، وهي أول جمعية من نوعها تظهر بأفريقيا والوطن العربي.