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المنتخب السعودي يهزم ضيفه الإماراتي في قمة الخليج

9/10/2015

حسم المنتخب السعودي القمة الخليجية أمام نظيره الإماراتي بهدفين لهدف ضمن منافسات الجولة الثانية للمجموعة الأولى في تصفيات قارة آسيا المؤهلة لكأس العالم 2018 وكأس آسيا 2019.

افتتح التسجيل للمنتخب الإماراتي "أحمد خليل" في الدقيقة الثامنة عشرة, وفي الدقيقة الخامسة والأربعين, تمكن "عادل السهلاوي" من معادلة النتيجة للسعودية.

وقبل نهاية اللقاء عاد "السهلاوي" مجددا ليضع فريقه في المقدمة من علامة الجزاء، ليرفع المنتخب السعودي رصيده إلى 12 نقطة في صدارة المجموعة بينما بقي المنتخب الإماراتي في المركز الثاني بسبع نقاط.

المصدر : الجزيرة مباشر
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