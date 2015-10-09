الشيخ رائد صلاح: الاحتلال لا يساوي حرفا من تاريخ الأقصى

قال الشيخ رائد صلاح – رئيس الحركة الإسلامية في الداخل الفلسطيني، إن الاحتلال الإسرائيلي لا يساوي حرفا من تاريخ المسجد الأقصى.

وأضاف الشيخ رائد في محاضرة اليوم الجمعة، أن الاحتلال الإسرائيلي لن يستطيع أن يثنى المسلمين عن حماية المسجد الأقصى ، مشيرا إلى أن ممارسات الاحتلال من قتل للفلسطينيين لن تخيف المدافعين عن المسجد المبارك.

وقتلت سلطات الاحتلال 14 فلسطينيا منذ الأول من أكتوبر/ تشرين الأول الجاري وحتى مساء اليوم الجمعة في مواجهات احتجاجا على انتهاكات الاحتلال للمسجد الأقصى.

وبحسب وزارة الصحة الفلسطينية استشهد 6 من الفلسطينيين اليوم برصاص قوات الاحتلال في قطاع غزة كما استشهد ثمانية آخرين على مدار الأيام القليلة الماضية في الضفة الغربية.