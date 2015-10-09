السيسي يفرض ضريبة على المسافرين.. ونشطاء: "شخلل عشان تعدي"

عبد الفتاح السيسي ـ أرشيف

أصدر الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي قراراً جمهورياً بفرض ضريبة على تذاكر السفر للخارج على المسافرين من مصر بواقع 400 جنيه بالنسبة للمسافر على الدرجة الأولى ودرجة رجال الأعمال،و150 جنيهاً للمسافر على الدرجة السياحية، كما تسري هذه الضريبة على التذاكر المجانية.

وجاء في القرار المنشور في الجريدة الرسمية أمس "تذاكر السفر إلى الخارج عن الرحلات التى تبدأ من جمهورية مصر العربية، يتحمل المنتفع مبلغ 400 جنيه بالنسبة للدرجة الأولى ودرجة رجال الأعمال، و150 جنيها، بالنسبة للدرجة السياحية، وتسرى هذه الضريبة أيضا على التذاكر المجانية، ويتحمل المنتفع بالتذكرة المجانية بهذه الضريبة" على أن يعمل بهذا القرار اعتباراً من اليوم التالي لتاريخ نشره.

ولاقى قرار "السيسي" ردود فعل واسعة على مواقع التواصل الاجتماعي، بعضها يسخر من القرار والآخر ينتقد فرض ضرائب على المصريين في هذه الظروف الاقتصادية الصعبة التي يعيشونها.

وكتب محمد الشريف: "شخلل عشان تعدي … ضرائب على تذاكر السفر للخارج!" في إشارة منه لمشهد من فيلم مصري اعترض فيه قطاع طرق سيارة وأجبروا سائقها على دفع "إتاوة" ليسمحوا له بالمرور وقال زعيمهم" شخلل عشان تعدي يا بلدينا".

وكتب أحمد عبد المنعم: " فاضل ايه مادفعناش عليه ضريبة؟ "تصدق يا ريس الهواء اللي بنتنفسه لسه ماخدوش ضريبة عليه. اللي جاي أحلى وربنا يستر".

وكتبت نهى سليمان: " احنا متاخدين رهاين فى البلد دى".

وكتب محمد كساب: " ده كده رئيس يُحترم؟؟ .. يعني الناس بتسافر بره عشان مش لاقيه شغل هنا وأنت بتفرض عليهم ضريبة. كنت باحترمك بس خلاص كفاية ضحك ع الناس وتمثيل، وكل يوم باحس ان نهايتك قربت".

وكتب محمد عبده: "يعني هربنا في الصحراء قولتوا أماكن عمليات و محظورة، نهرب بره علينا ضرايب، نقعد في بيتنا علينا ضرايب، أمال لو مكناش ?#‏نور_عينيك_كنت_عملت ايه".

وكتب أيمن أمين: "حكومة لا ترى حلاً للأزمة الاقتصادية سوي فرض المزيد من الضرائب و الجبايات ورفع الدعم بلا تمييز هي حكومة فاشلة تسابق الزمن لإحداث انهيار اقتصادي كامل في أسرع وقت، حكومات مبارك دمرت القطاع العام والحكومة الحالية بقراراتها العبقرية أوشكت علي الانتهاء من تدمير القطاع الخاص كاملاً وانسي يا مصر وهم قناة السويس الجديدة وأوهام المؤتمر الاقتصادي وانسي المستثمرين الأجانب اللي ممكن ييجوا في الظروف الحلوة دي".

وكتبت نهى علي: " بكرة كمان يفرض ضريبة علي الإجازات وعددها عشان يخلونا ما ننزلش بقي خالص".