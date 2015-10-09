الخارجية السعودية تستدعي سفير التشيك بسبب "آيات شيطانية "

سلمان رشدي صاحب كتاب "آيات شيطانية "

أعلنت وزارة الخارجية السعودية اليوم الجمعة، عن استدعاء سفير التشيك لدي المملكة بسبب ترجمة كتاب "آيات شيطانية" للكاتب البريطاني سلمان رشدي إلي اللغة التشيكية .

ونقلت وكالة الأنباء السعودية الرسمية "واس " عن مصدر مسؤول بوزارة الخارجية أنه "على خلفية قيام دار نشر باسيكا (Paseka) بترجمة كتاب (آيات شيطانية) لسلمان رشدي، قامت وزارة الخارجية باستدعاء سفير جمهورية التشيك لدى المملكة وعبرت له عن استنكار المملكة واستهجانها لترجمة هذا الكتاب ونشره، لما يحمله من إساءات ضد الإسلام والمسلمين".

وأضافت الوكالة: "كما تم التأكيد على موقف المملكة المناهض لمحاولات تشويه الدين الإسلامي الحنيف، ودعوتها إلى عدم ازدراء الأديان والثقافات ورموزها بأي شكل كان ومن أي جهة كانت، وتم الإعراب للسفير التشيكي لدى المملكة عن الأمل في استشعار الحكومة التشيكية لهذه المحاذير، والعمل على إيقاف نشر هذا الكتاب بترجمته الجديدة"

وكان كتاب "ايات شيطانية " لسلمان رشدي قد نشر عام 1988 وحصل على جائزة ويتبيرد رغم ما يحمله الكتاب من إساءات وتشويه للدين الإسلامي ولرسوله الكريم