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"التطفيف" وأثره على الأفراد والمجتمعات

9/10/2015

ناقشت النافذة الصباحية اليوم موضوع "التطفيف وأثاره على علاقاتنا وتماسك المجتمعات، وعن عقوبته وسبل البراء منه "، تحدث في النافذة "د. عبدالسلام مقبل المجيدي" في معنى التطفيف من خلال تفسير سورة المطففين.

حيث قال "د.عبدالسلام" إن السورة نزلت في طريق الهجرة من مكة إلى المدينة  لأن النبي صلى الله عليه و سلم سيقيم دولة الإسلام في المدينة، ومن أهم جوانب الدولة هو النظام الاقتصادي .

وأضاف أن  "عبدالله بن عباس" رضي الله عنه قال إنها نزلت في طريق الهجرة لأن أهل المدينة كانوا قبل الإسلام من أبخس الناس في المكاييل، نتيجة تأثرهم باليهود المعروف عنهم ذلك ، فأراد الله ان يقول للنبي أنه لا تحقق لمعنى الإيمان ما لم ينعكس ذلك على واقع حياتهم .

ثم فسر قوله تعالى "ويل للمطففين " وكيف أنها مفهوم شامل للحياة، فويل تهديد لكل مطفف في البيع أو في أي شأن آخر وقيل إن "ويل" اسم واد في جهنم يتوعد الله به كل مرتكب لكبيرة .

ثم تحدث عن أحد أمثلة التطفيف، وهو العنصرية، مشيرا إلى أنها من أسوأ أنواع التطفيف بين الناس، حين يفرقون فيما بينهم على أساس عنصري، فيجعلون للناس أوزانا بألوانهم وأنسابهم.

 

المصدر : الجزيرة مباشر
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