الأمم المتحدة تعلن أسماء أعضاء حكومة الوفاق الليبية

برناردينو ليون ـ مبعوث الأمم المتحدة إلى ليبيا

أعلن "بريناردينو ليون" مبعوث الأمم المتحدة من أجل الدعم في ليبيا، فجر الجمعة في الصخيرات المغربية أسماء اعضاء حكومة الوفاق الوطني الليبية تمهيدا لحل النزاع الليبي.

وأوضح "ليون" في مؤتمر صحافي أنه تم الاتفاق على اقتراح "فايز مصطفى السراج" ليكون رئيسا للحكومة وأن يشكل مع خمسة نواب مجلسا رئاسيا.

وقال برناردينو ليون "اتفقنا على ست شخصيات في النهاية. ورئيس الوزراء المقترح هو السيد "فايز السراج" وهو نائب بالبرلمان ويعمل من مجلس النواب في طرابلس".

واضاف ليون "وتم اقتراح ثلاثة نواب لرئيس مجلس الوزراء وهم السيد "أحمد امعيتيق" والسيد "فتحي المجبري" والسيد "موسى الكوني" وأحدهم من الغرب والثاني من الشرق والآخر من الجنوب".

وتابع أنه تم الاتفاق أيضا على "وزيرين كبيرين لاستكمال المجلس، أحدهما "عمر الأسود" من الزنتان، والآخر "محمد العماري" وهو عضو إحدى الفرق المشاركة في الحوار".

وأوضح ليون "على هؤلاء أن يعملوا كفريق" مضيفا أنه "تم اقتراح قائمة بالأسماء لمرافقة ومصاحبة الحكومة وهؤلاء يمثلون المناطق والمحافظات المختلفة".

وأضاف المبعوث الأممي "أود تأكيد أن هذا مقترح للحوار الوطني، لكن هؤلاء (قائمة الأسماء) ليسوا حتى الساعة أعضاء في الحكومة، فيجب قبولهم من طرف أعضاء المجلس الرئاسي، وهم سيقررون ما إذا كانوا سيقبلون بهذا المقترح لتصبح هذه الشخصيات ذات عضوية كاملة في الحكومة المستقبلية".

وتلا "ليون" قائمة بأسماء الوزراء المقترحين لتشكيل الحكومة وعددهم 17 وزيرا من بينهم أمرأتان إضافة إلى رئيس لمجلس الأمن القومي ورئيس لمجلس الدولة، وهما "فتحي بشاغة" و"عبد الرحمان السويحلي" على التوالي.

ودعا المبعوث الأممي الليبيين إلى التكاثف حول هذه الحكومة ودعمها موضحا أن "الكثير من الليبيين فقدوا حياتهم وكثير من الأمهات عانين، واليوم قرابة مليونين و400 ألف ليبي في حاجة الى مساعدة إنسانية" مضيفا "نحن مقتنعون بأن تشكيلة هذه الحكومة يمكن أن تنجح ؛ وعلى الليبيين اغتنام هذه الفرصة لإنقاذ ليبيا".