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ارتفاع حصيلة شهداء الشجاعية شرقي غزة إلى ستة

9/10/2015
 استمرار المواجهات بين قوات الاحتلال والشبان الفلسطينيين

ارتفعت حصيلة الشهداء الفلسطينيين بحي الشجاعية إلى ستة شهداء برصاص جيش الاحتلال الإسرائيلي وأصيب أكثر من ستين آخرين بجراح بين الحرجة والمتوسطة.

وقعت الاشتباكات خلال مسيرة عفوية خرجت بعد صلاة الجمعة باتجاه الشريط الحدودي بالقرب من موقع ناحل عوز شرق مدينة غزة نصرة للمسجد الأقصى.

وقد أطلق جيش الاحتلال الإسرائيلي الرصاص الحي وقنابل الغاز المسيل للدموع على الشبان الفلسطينيين فور وصولهم للمنطقة الحدودية.

من جهتها أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية حالة الطوارىء في كافة مستشفياتها العاملة في الضفة الغربية، تحسبا لاحتدام المواجهات الجمعة بين الفلسطينيين والجيش الاسرائيلي.

وقال "أسامة النجار" المتحدث باسم الوزارة "بسبب تقديرات بارتفاع نسبة المواجهات اليوم بين الشبان وقوات الاحتلال، أعلنا حالة الطوارئ وطلبنا من كافة العاملين والأطباء الالتحاق بعملهم اليوم الجمعة، رغم أنه عطلة رسمية".

كما تستمر المواجهات بين الشبان الفلطسينيين المتظاهرين وقوات الاحتلال الإسرائيلية في مناطق متفرقة بالضفة الغربية والقدس.

وأصيب العشرات من الفلسطينيين بالرصاص الإسرائيلي والغاز المسيل للدموع، خلال المواجهات المستمرة منذ حوالي أسبوع بين شبان وقوات الاحتلال عند نقاط التماس القريبة من المدن الفلسطينية.

 

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