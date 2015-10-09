إيران تؤكد مقتل الجنرال همداني قرب حلب

الجنرال حسين همداني قال الحرس الثوري الإيراني في بيان اليوم (الجمعة) إن الجنرال "حسين همداني" قتل قرب حلب حيث كان يقدم المشورة للجيش السوري.

وأوضح البيان أن الجنرال "حسين همداني" قتل في ساعة متأخرة يوم الأربعاء.

وإيران الحليف الإقليمي الرئيسي للرئيس السوري "بشار الأسد" وتقدم دعما عسكريا واقتصاديا منذ اندلاع الثورة السورية قبل أربع سنوات.

و"همداني" جنرال مخضرم خاض الحرب العراقية الإيرانية بين عامي 1980 و1988 وتولى منصب نائب قائد الحرس الثوري الإيراني في 2005.

ووصل مئات الجنود الإيرانيين منذ أواخر سبتمبر/ أيلول للمشاركة في هجوم بري كبير مقرر في غرب وشمال غرب سوريا وذلك في أكبر انتشار للقوات الإيرانية حتى الآن، وفق ما نقلته بعض وكالات الأنباء

لكن إيران تنفي وجود أية قوات عسكرية لها في سوريا.