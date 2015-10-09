إغلاق ميدان التحرير لتصوير أغنية لمطربة لبنانية

وجاء في بيان صادر عن المكتب الإعلامي للمطربة أنها حصلت على ترخيص لإغلاق ميدان النحرير مؤقتا لتسهيل تصوير أغنية "مصرية ميه ميه " وذلك كإجراء استثنائي .

وهذه هي المرة الأولى التي يتم إغلاق الميدان فيها من أجل تصوير أغنية .

وميدان التحرير هو المكان الذي احتضن ثورة يناير 2011 ،وتم اغلاقه بعد انقلاب 3 يوليو 2013 لشهور طويلة كما تم إغلاق محطة مترو التحرير "انور السادات " بعد فض اعتصامي رابعة والنهضة في اغسطس 2013 وأعيد افتتاحها بعد مرور ما يقرب من عامين.