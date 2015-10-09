البث الحي
منوعات

إغلاق ميدان التحرير لتصوير أغنية لمطربة لبنانية

9/10/2015

ميدان التحرير أيام ثورة يناير

أغلقت السلطات الأمنية المصرية ميدان التحرير من أجل تصوير أغنية للمطربة اللبنانية ميليسا .

وجاء في بيان صادر عن المكتب الإعلامي للمطربة أنها حصلت على ترخيص لإغلاق ميدان النحرير مؤقتا لتسهيل تصوير أغنية "مصرية ميه ميه " وذلك كإجراء استثنائي .

وهذه هي المرة الأولى التي يتم إغلاق الميدان فيها من أجل تصوير أغنية .

وميدان التحرير هو المكان الذي احتضن ثورة يناير 2011 ،وتم اغلاقه بعد انقلاب  3 يوليو 2013 لشهور طويلة كما تم إغلاق محطة مترو التحرير "انور السادات " بعد فض اعتصامي رابعة والنهضة في اغسطس 2013 وأعيد افتتاحها بعد مرور ما يقرب من عامين. 

المزيد من منوعات

مصري مصاب بكورونا يشكو عدم تمكنه من دخول مستشفى للعلاج (فيديو)

مصر.. الكنيسة الأرثوذكسية تعلن وفاة 5 كهنة بكورونا خلال 24 ساعة وتعلّق كافة أنشطتها

تعليق كافة الأنشطة الكنسية بسبب كورونا (رويترز ـ أرشيف)

جمل يقتحم مستشفى في مصر ومعاقبة ممرضة صورت الفيديو (شاهد)

دخل جمل ضخم من البوابة الرئيسية للمستشفى ثم تجول داخل أروقتها (موافع التواصل)

ألمانيا.. شرطي يعتدي على مسنة ويسقطها أرضا (فيديو)

ظل الشرطي يركل الدراجة إلى أن وقعت السيدة أرضا (مواقع التواصل)
الأكثر قراءة

مقال بواشنطن بوست: سقوط قناع الوسطية الذي يرتديه ماكرون

الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون (رويترز)

ماكرون يرد على أردوغان بعد قوله إنه يتمنى أن تتخلص فرنسا منه

الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون والرئيس التركي رجب طيب أردوغان (غيتي)

يمر بقارتين وبحرين و5 دول.. انطلاق أول قطار تصدير من تركيا إلى الصين (فيديو)

القطار سيقطع مسافة 8 آلاف و692 كيلو مترا (تويتر)

الطفل المدلل لأوربا.. الخارجية التركية ترد على مقال لوزير يوناني هاجم سياسات أنقرة

سفينة التنقيب التركية عروج رئيس في حماية السفن الحربية التركية شرقي المتوسط