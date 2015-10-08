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منحة مالية قطرية لـ1500 فلسطيني متضرر من الحرب

8/10/2015
 قطر تقدم منحة مالية لمتضرري الحرب الأسرائيلية الأخيرة

 قال مفيد الحساينة، وزير الأشغال العامة والإسكان الفلسطيني ، إن دولة قطر قدمت منحة مالية لـ"1500″ فلسطيني في قطاع غزة، من متضرري الحرب الإسرائيلية الأخيرة.

 وقال الحساينة، في تصريح صحفي إن دولة قطر وبرعاية كريمة من سمو الأمير تميم بن حمد آل ثاني، قدمت منحة إغاثة مالية ، لـ(1500) شخص، من أصحاب البيوت المهدمة بشكل كلي بفعل الحرب الإسرائيلية الأخيرة على قطاع غزة" .

ووجه الحساينة الشكر لقطر على دعمها الكبير لأبناء الشعب الفلسطيني،  داعيا الدول العربية، إلى إغاثة الفلسطينيين في غزة، ومساندة ضحايا العدوان الإسرائيلي الأخير.

 وشنت إسرائيل حربًا على قطاع غزة، في السابع من يوليو/تموز 2014، أسفرت عن هدم 12 ألف وحدة سكنية، بشكل كلي، فيما بلغ عدد البيوت المهدمة جزئيا 160 ألف وحدة، منها 6600 وحدة غير صالحة للسكن، بحسب وزارة الأشغال العامة الفلسطينية.

 وتعهدت دول عربية في أكتوبر الماضي بتقديم نحو 5.4 مليار دولار أمريكي، نصفها تقريباً تم تخصيصه لإعمار غزة،  فيما  النصف الآخر لتلبية بعض احتياجات الفلسطينيين، غير أن إعادة إعمار القطاع، وترميم آثار ما خلفته الحرب، يسير بوتيرة بطيئة عبر مشاريع خارجية أممية، وأخرى قطرية.

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