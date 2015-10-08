مصر .. السوق السوداء تتحدى "المركزي" وترفع الدولار

المركزي المصري يثبت سعر الدولار ، والسوق الموازية تقفز

ثبت البنك المركزي المصري السعرالرسمي لبيع للدولار الأمريكي في عطاء (الخميس) عند مستوى 73ر7 جنيه للدولار, فيما واصلت العملة الأمريكية ارتفاعها في السوق الموازية لتصل إلى 15ر8 جنيه.

وقال مصرفيون إن البنك المركزي باع خلال عطائه 8ر37 مليون دولار, بعدما عرض نحو 40 مليون دولار على البنوك.

وأضاف المصرفيون أن السعر الرسمي للدولار في البنوك استقر أيضا عند مستوى 78ر7 جنيه للشراء و83ر7 جنيه للبيع, في حين ارتفع في السوق السوداء إلى13ر8 جنيه للشراء و15ر8 جنيه للبيع.

ويسمح البنك المركزي للبنوك العاملة في مصر بتداول الدولار بسعر يزيد بقيمة 10 قروش عن سعره ، يأتي ذلك فيما سجلت العملة الأوروبية الموحدة – اليورو 73ر8 جنيه للشراء و85ر8 جنيه للبيع, وبلغ سعر الجنيه الاسترليني 90ر11 جنيه للشراء و02ر11 جنيه للبيع.