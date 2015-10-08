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مسيرة بقطاع غزة تدعو لإطلاق الانتفاضة الثالثة

8/10/2015

مسيرة تدعو لإطلاق انتفاضة ثالثة (الجزيرة مباشر)

نظمت حركة الأحرار الفلسطينية  مسيرة في ساحة الجندي المجهول في قطاع غزة بمشاركة الفصائل الفلسطينية رفضا للانتهاكات الإسرائيلية بحق المسجد الأقصى، تحت عنوان "الانتفاضة قرار شعبنا في كنس الاحتلال وإسقاط التعاون الأمني".

ودعا المشاركون في المسيرة إلى إطلاق الانتفاضة الثالثة ضد الاحتلال الإسرائيلي، وإسقاط التنسيق الأمني مع الاحتلال.

وقال خالد أبو هلال، أمين عام حركة الأحرار الفلسطينية، إن الشعب الفلسطيني قرر استباق قادته وإطلاق الانتفاضة الثالثة، مؤكدا أن كل  فلسطيني يستطيع أن يصنع الثورة ضد الاحتلال الصهيوني.

ودعا أبو هلال إلى يوم غضب الجمعة في الضفة الغربية والقدس الشريف، مطالبا أهالي الضفة بالثبات والاستمرار في انتفاضتهم.

وطالب أبو هلال الأمة العربية والإسلامية المؤمنة بالقضية الفلسطينية بالتظاهر أمام سفارات إسرائيل في الدول العربية والأجنبية، كما طالب من سماهم "أبناء الأجهزة الأمنية الشرفاء في الضفة" بعدم التعرض لإخوانهم الفلسطينيين.

وطالب أبو هلال الرئيس الفلسطيني محمود عباس بالرحيل عن منصبه، وإيقاف التنسيق الأمني مع الاحتلال وملاحقة المقاومين وإطلاق سراح المقبوض عليهم.

من جانبه، قال داوود شهاب، القيادي في حركة الجهاد الإسلامي، إن مسئولية كل الفصائل الآن هي الترفع عن الصغائر وخطاب الانقسام، والتوحد تحت راية واحدة وهي راية فلسطين والمسجد الأقصى، مؤكدا أن الشعب الفلسطيني يقف صفا واحدا في هذه المواجهة.

المصدر : الجزيرة مباشر
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