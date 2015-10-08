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محاولات روسية للتقارب مع تركيا .. و"الناتو" يصعد

8/10/2015

العمليات العسكرية الروسية في سوريا وتصعيد الأزمة

قال المتحدث باسم الرئاسة الروسية  ديميتري بيسكوف إن بلاده تأمل  في تطوير العلاقات مع تركيا وفق الخطط المتفق عليها سابقا بين رئيسي البلدين، و بما يعود بالمنفعة المتبادلة بينما هدد الناتو بنشر قوات  بدول الحلف ترقبا لأي تحركات روسية. 

وأشار بيسكوف أنه تم إبلاغ الرئيس الروسي بتصريحات الرئيس إردوغان الأخيرة حول إمكانية إعادة النظر في العلاقات الثنائية بين البلدين. 

وحول العمليات العسكرية الروسية الدائرة في سوريا حاليا قال بيسكوف إن العمليات الروسية في سوريا تهدف إلى الحفاظ على سلامة ووحدة الأراضي السورية وإلى تحقيق الاستقرار والأمن في المنطقة، وشدد على أن  روسيا تساهم بالتأكيد في أن يكون الوضع على حدود تركيا أكثر استقرارا وأمنا. 

يأتي ذلك بينما أعلن  حلف الناتو استعداده لنشر قوات عسكرية في الدول الأعضاء المتاخمة للحدود الروسية في إطار تنسيق دفاعي ، وهو ما قابله اتهامات روسية, لحلف شمال الأطلسي "الناتو" بإخفاء ما وصف "بخطط توسعية" في اتجاه روسيا ، وحذرت الرئاسة الروسية من أن أي خطط لاقتراب قوات الحلف من الحدود الروسية ستقابل برد فعل من قبل موسكو.

 

 

 

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