قيادي بنداء تونس ينجو من محاولة اغتيال بسوسة

أحد أعضاء القوات الخاصة التونسية – رويترز

قال مصدر أمني أن القيادي القيادي بحزب نداء تونس "رضا شرف الدين " نجا من محاولة اغتيال اليوم الخميس بعد أن تعرض لإطلاق الرصاص عليه من قبل مسلح بمدينة سوسة.

وقال شرف الدين عقب الحادث إن المسلح أطلق الرصاص بكثافة من سيارة مارة باتجاه سيارته عندما كان في طريقه لمكتبه ، وإن المسلح أطلق ما لا يقل عن ثماني رصاصات, أنه تمكن بحمد الله من النجاة بأعجوبة .

وقال كاتب الدولة للأمن " رفيق الشلي" إن قوات الأمن انتشرت بمداخل المدينة سعيا لإلقاء القبض على المسلح .

يذكر أن تونس سبق وتعرضت لهجوم مسلح على شاطئ بمنتجع سوسة أدى إلى مقتل 38 أغلبهم من بريطانيا.

وأعلن تنظيم الدولة في مارس الماضي مسئوليته عن هذا الهجوم إضافة إلى الهجوم على متحف باردو