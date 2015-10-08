البث الحي
منوعات

قيادي بنداء تونس ينجو من محاولة اغتيال بسوسة

8/10/2015

أحد أعضاء القوات الخاصة التونسية – رويترز

قال مصدر أمني أن القيادي  القيادي بحزب نداء تونس "رضا شرف الدين " نجا من محاولة اغتيال اليوم الخميس بعد أن تعرض لإطلاق  الرصاص عليه من قبل مسلح بمدينة سوسة.

وقال شرف الدين عقب الحادث إن المسلح أطلق الرصاص بكثافة من سيارة مارة باتجاه سيارته عندما كان في طريقه لمكتبه ، وإن المسلح أطلق ما لا يقل عن ثماني رصاصات, أنه تمكن بحمد الله  من النجاة بأعجوبة .

وقال كاتب الدولة للأمن " رفيق الشلي"  إن قوات الأمن انتشرت بمداخل المدينة سعيا لإلقاء القبض على المسلح .

يذكر أن تونس سبق وتعرضت لهجوم مسلح على شاطئ بمنتجع سوسة  أدى إلى مقتل  38 أغلبهم من بريطانيا.

وأعلن تنظيم الدولة في مارس الماضي  مسئوليته عن هذا الهجوم  إضافة إلى الهجوم على متحف باردو

المزيد من منوعات

مصري مصاب بكورونا يشكو عدم تمكنه من دخول مستشفى للعلاج (فيديو)

مصر.. الكنيسة الأرثوذكسية تعلن وفاة 5 كهنة بكورونا خلال 24 ساعة وتعلّق كافة أنشطتها

تعليق كافة الأنشطة الكنسية بسبب كورونا (رويترز ـ أرشيف)

جمل يقتحم مستشفى في مصر ومعاقبة ممرضة صورت الفيديو (شاهد)

دخل جمل ضخم من البوابة الرئيسية للمستشفى ثم تجول داخل أروقتها (موافع التواصل)

ألمانيا.. شرطي يعتدي على مسنة ويسقطها أرضا (فيديو)

ظل الشرطي يركل الدراجة إلى أن وقعت السيدة أرضا (مواقع التواصل)
الأكثر قراءة

ماكرون يرد على أردوغان بعد قوله إنه يتمنى أن تتخلص فرنسا منه

الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون والرئيس التركي رجب طيب أردوغان (غيتي)

مقال بواشنطن بوست: سقوط قناع الوسطية الذي يرتديه ماكرون

الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون (رويترز)

يمر بقارتين وبحرين و5 دول.. انطلاق أول قطار تصدير من تركيا إلى الصين (فيديو)

القطار سيقطع مسافة 8 آلاف و692 كيلو مترا (تويتر)

الطفل المدلل لأوربا.. الخارجية التركية ترد على مقال لوزير يوناني هاجم سياسات أنقرة

سفينة التنقيب التركية عروج رئيس في حماية السفن الحربية التركية شرقي المتوسط