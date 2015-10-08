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في اليابان .. وزير مهمته "زيادة عدد المواليد"

8/10/2015

تراجع عدد المواليد يضطر الحكومة اليابانية لتعيين وزير جديد

عينت الحكومة اليابانية وزيرا جديدا تم تكليفه بإيجاد سبل لرفع معدلات المواليد والحفاظ على عدد السكان من الهبوط لأقل من 100 مليون نسمة عبر إقناع اليابانيين بفوائد إنجاب الأطفال .  

وتم تعيين الوزير كاتسونوبو كاتو في منصبه الجديد خلال تعديل حكومي في إطار سعي رئيس الوزراء شينزو آبي لتطبيق شعاره "مجتمع يستطيع كل اعضائه 100 مليون أن يكونوا فاعلين". 

وقدم كاتو(59 عاما)  -وهو أب لأربعة أبناء- ملامح قليلة بشأن كيفية تخطيطه لتحقيق أهدافه الطموحة قائلا "إن تربية الأطفال قد تكون صعبة فعلا لكنها أيضا تمنحنا السعادة التي تذهب كل الصعاب". 

وعلى مدى عقود تعذر على صناع السياسة في اليابان إيجاد حلول لتراجع عدد السكان . وتشير التوقعات الموضوعة بناء على الاتجاهات الحالية إلى ان عدد سكان اليابان سينخفض لأقل من 100 مليون في 2048 ويصل لنحو 87 مليونا بحلول 2060 عندما تبلغ أعمار 40 بالمئة من السكان 65 عاما فأكثر.  

وتشير دراسات إلى أن معدل الخصوبة الحالي في اليابان أقل من المعدل المطلوب للحفاظ على ثبات عدد السكان دون الحاجة للهجرة ، فيما استبعد رئيس الوزراء شينزو آبي فتح باب الهجرة بشكل أكبر أمام الأجانب في الوقت الراهن.

 

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