فيديو.. شباب أردني يسخر من البطالة بالغناء

اكتسبت أغنية أعدتها فرقة كوميدية أردنية على غرار الأغنية الإنجليزية "أبتاون فانك" شهرة كبيرة على موقع يوتيوب.

والأغنية الأصلية أنتجها المنتج البريطاني "مارك رونسون" والمغني المولود في هاواي "برونو مارس" وتتناول قضية البطالة في البلاد.

واستعرض المغنيون الأردنيون الذين يرتدون أزياء ملونة وحلي مذهبة بشكل ساخر المصاعب التي يواجهها الشاب بعد تخرجه من أجل الحصول على فرصة عمل.

ويطلق على الفرقة الكوميدية الأردنية صاحبة الأغنية اسم فرقة "فوق السادة" -والاسم مستوحى من القهوة العربية- في عام 2011 عندما اجتمع أفرادها في ملعب لكرة القدم واتفقوا على تأسيس الفرقة بهدف معالجة القضايا الثقافية وزيادة المنتج العربي على الإنترنت.

وتضرر الاقتصاد الأردني بشدة من الأزمة الاقتصادية العالمية ومن الصراع الدائر في سوريا المجاورة والذي دفع بأكثر من 1.4 مليون لاجئ سوري للبلاد خلال أربع سنوات.

وأصبحت مشكلات البطالة معاناة يومية للشبان في البلاد. وتظهر بيانات حديثة للبنك الدولي أن معدل البطالة في الأردن بلغ 33 بالمئة. وتسبب ذلك في ضغط كبير على موارد الدولة.